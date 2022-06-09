خلال مؤتمر الإرشاد.. المسعودي: العمل في خدمة الحجاج تشريف وتكليف

وحث رئيس الهيئة سامي المسعودي في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في حضرة العتبة العلوية المقدسة، "المرشدين على اللقاء بالحجاج مبكرا وتهيئتهم روحيا وايمانيا لحج بيت الله الحرام".

واضح ان "العمل في خدمة ضيوف الله هو تشريف وتكليف"، مؤكدا ان "للمرشد الديني تأثير خاص بالحجاج ولذلك عليه استغلال كل الوقت لإرشاد الحجاج وتقديم النصح لهم".



واشار المسعودي الى"وجود تعليمات جديدة من الجهات المنظمة للحج وخاصة فيما يخص تفويج الحجاج بايام المشاعر المقدسة، ولهذا على المرشدين اعطاء اولوية لهذا الموضوع".

بالمقابل شدد المسعودي على ان "تكلفة الحج التي اعلنتها الهيئة غير حقيقية وهي اعلى بكثير، لكن الهيئة وتخفيفا على المواطن تحملت جزء من التكاليف ودعمت الحاج للتخفيف عن كاهله".

