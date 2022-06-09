بحضور مبعوثة الأمم المتحدة.. الاحزاب الكردية تعقد اجتماعاً في اربيل (صور)

واضاف المراسل، ان "الاحزاب الكردية ناقشت خلال الاجتماع مسألة تعديل قانون الانتخابات من دائرة واحدة الى أربعة دوائر ومسألة تفعيل هيئة الإنتخابات وتصفية قوائم الناخبين ومناقشة موعد إجراء الإنتخابات".

وقال مراسل السومرية، ان "الاحزاب الكردية عقدت صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة انتخابات أقليم كردستان بحضور مبعوثة الأمم المتحدة بلاسخارت ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مقر رئاسة الإقليم بمحافظة أربيل.

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - كردستان عقدت الاحزاب الكردية، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة انتخابات أقليم كردستان في مقر رئاسة الإقليم بمحافظة أربيل.

محمد يوسف

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