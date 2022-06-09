بعيدا عن كرة القدم ميسي يدخل عالما جديدا

وأوضحت أن ميسي سيكون ضيف شرف في الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني أرجنتيني Los Protectores "لوس بروتيكتورس"، حيث سيقف النجم الكروي الشهير أمام الكاميرات لأول مرة.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون أمامه متسع من الوقت لخوض تجربته الأولى في عالم التمثيل، حيث أن بث الجزء الثاني من المسلسل سيبدأ العام المقبل 2023.

وتم تصوير الموسم الثاني من المسلسل الذي تدور أحداثه حول ثلاثة من وكلاء لاعبي كرة قدم، يواجهون تهديدا غير متوقع لأعمالهم، في مواقع مختلفة حول كل من بوينس آيرس وباريس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي سينضم إلى قائمة نجوم كرة القدم الذين اقتحموا عالم التمثيل، وآخرهم كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الذي سيشارك في فيلم (4 أصفار) الذي يعد استكمالا لسلسلة فيلم (3 أصفار) الذي تم إنتاجه قبل 20 عاما.