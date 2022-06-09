نبيلة عبيد ردت على سعد لمجرد بعد ترشيحها بدورالبطلة في كليب غنائي(فيديو)

وتغزلت الفنانة نبيلة عبيد بسعد لمجرد في أكثر من مناسبة، وعبرت عن دعمها الكبير له في عدة مواقف، وكانت آخرها بعد ظهوره في برنامج "صدى الملاعب" ، وتغزلت به وبحديثه في البرنامج، وعرضت عليه المشاركة والظهور في كليباته، ونشرت نبيلة عبيد فيديو له على حسابها بانستقرام، قال إنه يتمنى مشاركة 3 سيدات معه في كليباته وهن الفنانة منى واصف ووالدته والفنانة نبيلة عبيد.وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو وقالت: "الجمال عدى الكلام وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، مايسعدني باحترامه ومحبته.. طبعا احب اكون في فيديو كليب تغني فيه لو وجودي متوظف فنيا خاصة أنا ممن بيحبوا اغانيك وربنا معاك دايما ويوفقك.. اما الصديق الغالي الاعلامي الكبير مصطفى الاغا فمحبتي واصلالك من زمان.. وانتو كمان اصدقائي لكم كل الحب.. مساكم عطره رقي".