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انت الان تتابع خبر بالصور.. وقفة احتجاجية في كربلاء تطالب بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كربلاء
نظّم عدد من كوادر الطبية البيطرية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مستشفى البيطري في محافظة كربلاء، مطالبين بتطبيق التدرج الطبي البيطري، واستثنائه من مشروع موازنة العام الحالي.
وأظهرت صور وردت لـ الخليج 365، تجمع المحتجين أمام المستشفى، رافعين لافتات تطالب بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة، للسيطرة على تفشي مرض الحمى النزفية.
ولوّح المحتجون، بـ "غلق المستشفى البيطري في كربلاء إذا لم يتم تدرج القانون، بسبب نقص العشرات من الكوادر البيطرية داخل المستشفى".