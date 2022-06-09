بالصور.. وقفة احتجاجية في كربلاء تطالب بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة

وأظهرت صور وردت لـ الخليج 365، تجمع المحتجين أمام المستشفى، رافعين لافتات تطالب بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة، للسيطرة على تفشي مرض الحمى النزفية.

ولوّح المحتجون، بـ "غلق المستشفى البيطري في كربلاء إذا لم يتم تدرج القانون، بسبب نقص العشرات من الكوادر البيطرية داخل المستشفى".