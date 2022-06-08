بعد التصويت على الأمن الغذائي.. نائب يدعو لمنع استغلاله من الفاسدين

وقال الساعدي في حديث لـ الخليج 365، إن القانون ولد في ظروف صعبة واستثنائية وهو يمثل نجاحا كبيرا للسلطة التشريعية في تأمين الاحتياجات اللازمة لقطاعات عديدة ومهمة وابرزها البطاقة التموينية وتخصيصات الكهرباء وتسديد الديون وتنمية الأقاليم وغيرها من القطاعات المهمة والحيوية"، مبينا ان "التحدي لم يكن بسيطا لكن بجهود اللجنة المالية والقوى السياسية الوطنية تم تجاوز هذا التحدي بكل جدارة ونجاح".واضاف الساعدي، ان "المهمة لم تنته وفي حال اردنا قطف ثمار هذا النجاح، فعلينا التحرك بشكل اكبر والانتقال من الواجب التشريعي الى الواجب الرقابي في المتابعة الدقيقة لتطبيق مواد القانون ومنع اي تلاعب او استغلال لها من قبل الفاسدين"، لافتا الى ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اشار بكل وضوح الى اهمية وجود لجنة برلمانية مختصة لمتابعة التنفيذ الدقيق لمواد القانون وضمان عدم وقوعها في ايدي الفاسدين وهو ما سنعمل عليه بشكل سريع بعد دخول القانون حيز التنفيذ".

وتابع ان "القانون تم تشريعه لاجل الشعب العراقي ولم ولن نسمح باستغلاله من قبل الفاسدين وسنعمل بشكل تعاوني مع الجهات الرقابية المعنية داخل قبة البرلمان والمؤسسات الرقابية لضمان تحقيق جميع الأهداف التي شرع من أجلها القانون".