برلماني: تم التلاعب بفقرات 'الدعم الطارئ' لأغراض سياسية

وقال سند في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، حضره مراسل الخليج 365 "أعلق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب تلاعب في الكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية وتم مناقلة مبالغ في القانون".واضاف سند، "للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم لكن تفاجئنا بالغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة".

وتابع "نعتذر عن كذبنا على هؤلاء الناس، وندعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي كوني اتهم النواب بالكذب وخداع الناس عبر المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي لتثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو اهانة للجنة المالية".

