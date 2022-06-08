للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. أسعار النفط نحو طفرة نوعية

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر أغسطس، نما بنسبة 2.99٪ إلى 124.18 دولارا.

وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يوليو ارتفع بنسبة 2.94٪ إلى 122.92 دولار.

