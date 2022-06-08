انت الان تتابع خبر للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. أسعار النفط نحو طفرة نوعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفع سعر خام "برنت" في بورصة لندن ICE ليتجاوز 124 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر أغسطس، نما بنسبة 2.99٪ إلى 124.18 دولارا.
وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يوليو ارتفع بنسبة 2.94٪ إلى 122.92 دولار.
وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يوليو ارتفع بنسبة 2.94٪ إلى 122.92 دولار.