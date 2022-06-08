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للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. أسعار النفط نحو طفرة نوعية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفع سعر خام "برنت" في بورصة لندن ICE ليتجاوز 124 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر أغسطس، نما بنسبة 2.99٪ إلى 124.18 دولارا.

وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يوليو ارتفع بنسبة 2.94٪ إلى 122.92 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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