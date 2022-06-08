الحشد يعلن تفكيك عبوات ناسفة في الانبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء ١٨ بالحشد الشعبي، تمكنت الأربعاء، من تفكيك عدة عبوات ناسفة في صحراء الأنبار".

وأضافت، "نجحت المفارز خلال جولات تفتيش استندت لمعلومات استخبارية من العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير في قاطع المسؤولية تم زرعها من قبل عناصر داعش، وقامت بتفكيك العبوات بصورة آمنة".

