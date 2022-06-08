انت الان تتابع خبر الحشد يعلن تفكيك عبوات ناسفة في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تفكيك عبوات ناسفة في صحراء محافظة الأنبار.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء ١٨ بالحشد الشعبي، تمكنت الأربعاء، من تفكيك عدة عبوات ناسفة في صحراء الأنبار".
وأضافت، "نجحت المفارز خلال جولات تفتيش استندت لمعلومات استخبارية من العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير في قاطع المسؤولية تم زرعها من قبل عناصر داعش، وقامت بتفكيك العبوات بصورة آمنة".
وأضافت، "نجحت المفارز خلال جولات تفتيش استندت لمعلومات استخبارية من العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير في قاطع المسؤولية تم زرعها من قبل عناصر داعش، وقامت بتفكيك العبوات بصورة آمنة".