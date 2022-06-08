انت الان تتابع خبر نائب: التنسيقي أصر على عدم تمرير 'الدعم الطارئ' خلافاً للدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي، اليوم الأربعاء، إن الإطار التنسيقي كان الداعم لتضمين استحقاقات المؤسسة الامنية والعسكرية في قانون الدعم الطارئ.