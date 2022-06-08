انت الان تتابع خبر نائب: التنسيقي أصر على عدم تمرير 'الدعم الطارئ' خلافاً للدستور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي، اليوم الأربعاء، إن الإطار التنسيقي كان الداعم لتضمين استحقاقات المؤسسة الامنية والعسكرية في قانون الدعم الطارئ.
وذكر النائلي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاطار التنسيقي كان داعماً وبقوة لتضمين استحقاقات المؤسسة الامنية والعسكرية بضمنها الحشد الشعبي عند اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".
وأضاف، أن "الاطار التنسيقي اصر ان لايمر قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الا بما لايتعارض مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف، أن "الاطار التنسيقي اصر ان لايمر قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الا بما لايتعارض مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".