رئيس كردستان يوجه دعوة للقوى العراقية

وقال بارزاني خلال كلمة له ألقاها أثناء حفل نظمته الجامعة الأمريكية في السليمانية بمناسبة تخرج 190 طالباً وطالبة، "في العراق نحن وجميع المكونات نعيش في كنف دستور واحد ودولة واحدة.. ولدينا تاريخ مشترك ومستقبل ومصير مشترك داخل الحدود العراقية"وأضاف، أن "جميع قادة العراق يستشعرون بالخطر الذي يشكله الانسداد السياسي في عموم البلاد"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان لم يطالب بأكثر من حقوقه الدستورية".

وبين، أن "العراق الاتحادي الجديد، الذي يتمتع بنظام اتحادي ديمقراطي جديد، تحقق نتيجة جهود الجميع ومشاركة المكونات كافة، مشدداً على أن الشرط الأساسي لبقاء العراق يكمن في ضمان حماية وترسيخ حقوق جميع المكونات".

وتابع بارزاني“بصفتي رئيس إقليم كردستان أوجه دعوة للأطراف السياسية العراقية إلى السعي لمحاولة حل المشاكل على أساس الدستور وسيادة القانون، ونحن مستعدون لأي مساعدة، وقد اتخذنا خطوات لحل المشاكل، وسنواصل العمل على ذلك لحين التوصل إلى حل لإخراج العراق من وضعه الراهن”.



ولفت إلى أن "السبيل الوحيد للعيش المشترك في إقليم كردستان والعراق هو قبول الآخر وتقبل البعض وإظهار المرونة”، قائلاً “لا خيار آخر لدينا سوى التسامح”.

واضاف “البلاد تحتاج إلى السلام والتعايش أكثر من أي وقت مضى”.

