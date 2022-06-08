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نائب عن البصرة يحدد شرطاً للتصويت على قانون الأمن الغذائي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
حذر النائب عن محافظة البصرة، رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء، من عدم التصويت على قانون الامن الغذائي إذا لم يتم تضمين حقوق المحافظة كاملة.
وقال الصالحي في حديث للسومرية نيوز، إنَّ "محافظة البصرة تمثل رئة العراق الاقتصادية، ورغم هذا لم يتم تضمين حقوقها كاملة في القانون، على الرغم من ان اقليم كردستان لم يُؤخذ اخذ اي دينار من صادراتهم النفطية".

وتابع ان "القانون في حال تضمين حقوق محافظتنا سنصوت عليه، اما دون ذلك فلن نصوت، وسيكون هناك وقفة لابناء المحافظة للدفاع عن حقوقهم".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفق ما تضمنه جدول أعمال جلسة اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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