الإطار التنسيقي يقرر دخول جلسة البرلمان والتصويت على قانون الامن الغذائي

وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأيام السابقة شهدت نقاشات مكثفة لإنضاج قانون الأمن الغذائي، وهناك ممثلين للإطار داخل اللجنة المالية إضافة إلى اجتماعات لقادة الكتل والإطار".

وأضاف: "يوم أمس مساءً، تم الوصول الى صيغة نهائية للقانون وسيتم التصويت عليه مع اخواننا في مجلس النواب".



وتابع قائلاً: "لما للقانون من اهمية في دعم البطاقة التموينية ومخصصات الفلاحيين والطاقة والمحاضرين، إضافة إلى موضوع المخصصة لتنمية الاقاليم والتي تصل الى ثمانية تريليونات دينار، لإعمار المحافظات وتقديم الخدمات لها".

وأوضح، أن "القانون بصياغته النهائية أعطى مساحة للمحكمة الاتحادية والحكومة بعد الوصول إلى نتيجة بأن الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين، كونها تصريف الاعمال، وسيتم اليوم التصويت على القانون".