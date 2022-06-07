في بغداد.. اجتماع يجمع الاطار التنسيقي وعزم والاتحاد الكردستاني

بغداد - ياسين صفوان - عقد الاطار التنسيقي وتحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في بغداد.

وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني".

وتم خلال اللقاء بحسب البيان "استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية".