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دولة خليجية تسجل إصابات جديدة بجدري القردة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القردة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأوصت وزارة الصحة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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