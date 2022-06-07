انت الان تتابع خبر دولة خليجية تسجل إصابات جديدة بجدري القردة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القردة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وتعافيهما التام من أعراض المرض.
وأوصت وزارة الصحة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.
وأوصت وزارة الصحة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.