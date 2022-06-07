دولة خليجية تسجل إصابات جديدة بجدري القردة

كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

محمد يوسف

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