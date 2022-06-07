هيئة الحج تعلن إنهاء استعداداتها لتفويج الحجاج براً

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن طالهيئة استنفرت كوادرها ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج برا من المحافظات كافة الى الديار المقدسة، وهيأت جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج".

وأشارت الى "وضع اللافتات الدلالية والارشادية على طول طريق الحج البري"، مؤكدة "جهوزية منفذ عرعر الحدودي لاستقبال الحجاج، بجميع بناياته التي تشمل اقسام (ختم الجوازات- دور الاستراحة– المصلى) وغيرها، من أجل ضمان راحة الحاج الكريم وسهولة دخوله لاراضي المملكة العربية السعودية".