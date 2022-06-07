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عمره 64 عاماً.. مسن يمارس الابتزاز في بغداد والأمن يطيح به

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة النجدة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني يبلغ من العمر (٦٤ عام) ساوم شخص بنشر صور عائلته، في بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دورياتها تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز شخص الكترونيا وتهديده بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع له مبلغ من المال، وذلك في منطقة الكاظمية".

وبينت، أنه "بعد أن استنجد طالب النجدة بالدورية وادعى تعرضه للابتزاز الالكتروني من قبل شخص، وبجهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالب النجدة تم القبض على المتهم ضمن (ساحة عدن) ، وتسليمه الى مركز الشرطة اصولياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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