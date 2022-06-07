أنشيلوتي يحسم صفقة تشواميني بمكالمة هاتفية

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، أجرى مكالمة مع تشواميني مؤخرًا، ساهمت في حسم قراره بالانتقال إلى النادي الملكي".

واضافت أن "أنشيلوتي شرح للشاب الفرنسي مدى أهميته بالنسبة لريال مدريد، والإضافة التي سيقدمها في الوقت الحالي وكجزء من مستقبل القلعة البيضاء".



وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "المفاوضات مع تشواميني وصلت للمرحلة الأخيرة بالأمس بين ريال مدريد وموناكو".

وأضاف: "الآن.. الاتفاق تم بشكل كامل بعد الاجتماع الأخير، وستكون الصفقة بقيمة 80 مليون يورو بجانب الإضافات، لتصل إلى 100 مليون يورو".

