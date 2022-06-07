انت الان تتابع خبر الجابري: مبادرة النواب المستقلين ستمضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مجلس النواب، عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، وجود ترحيب كردي بالمبادرة التي طرحت من قبل النواب المستقلين لحل الانسداد السياسي الحاصل، فيما أشار إلى أن تشريع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" يعني بقاء حكومة تصريف الأعمال.
وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "النواب المستقلين جاءوا من قبل جمهور رافض لمجمل أحداث الساحة السياسية الحالية، وراغب بتغيير وسحب البساط من الكتل المشاركة بالعملية السياسية بعد عام 2003؛ بسبب المخرجات التي أدت إلى تدهور أوضاع العراق".
وأضاف، أن "غياب التنظيم وعدم التواصل بين الكتل الناشئة أدى إلى حصولها على 40 مقعداً فقط"، مشدداً بالقول: "لن نذوب في المشاريع الجاهزة أو التي أسست لها الكتل المشاركة في العملية السياسية سابقاً".
وأضاف، أن "غياب التنظيم وعدم التواصل بين الكتل الناشئة أدى إلى حصولها على 40 مقعداً فقط"، مشدداً بالقول: "لن نذوب في المشاريع الجاهزة أو التي أسست لها الكتل المشاركة في العملية السياسية سابقاً".
وأعرب الجابري، وهو نائب مستقل، عن أمله "بطرح سياسي واقعي يمهد لحل جذري لمجمل أحداث العملية السياسية أو تصحيحها".
يتبع..