الجابري: مبادرة النواب المستقلين ستمضي

وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "النواب المستقلين جاءوا من قبل جمهور رافض لمجمل أحداث الساحة السياسية الحالية، وراغب بتغيير وسحب البساط من الكتل المشاركة بالعملية السياسية بعد عام 2003؛ بسبب المخرجات التي أدت إلى تدهور أوضاع العراق".وأضاف، أن "غياب التنظيم وعدم التواصل بين الكتل الناشئة أدى إلى حصولها على 40 مقعداً فقط"، مشدداً بالقول: "لن نذوب في المشاريع الجاهزة أو التي أسست لها الكتل المشاركة في العملية السياسية سابقاً".

وأعرب الجابري، وهو نائب مستقل، عن أمله "بطرح سياسي واقعي يمهد لحل جذري لمجمل أحداث العملية السياسية أو تصحيحها".

يتبع..