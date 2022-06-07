الكشف عن مقترح لمنح مسؤولين في النفط مبالغ لشراء عقارات (وثائق)

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن مقترح لمنح مسؤولين في وزارة النفط بمقدمتهم الوزير احسان عبد الحبار مبالغ مالية لشراء عقارات.



وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وزير النفط وبالتنسيق مع معاون مدير عام الرقابة الداخلية زياد الحديثي يقومون بإعداد مقترح بتوزيع مبالغ مالية بين مسؤولي الوزارة لبناء وحدات سكنية او قطع اراض سكنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المقترح يتضمن منح الوزير 250 مليون دينار والوكلاء 200 مليون والمدراء العامين 150 مليون دينار".

وأدناه وثائق تتضمن تفاصيل أكثر..