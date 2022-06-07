الخزانة الامريكية: الولايات المتحدة تواجه مستويات غير مقبولة للتضخم

وقالت يلين، في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأمريكيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة". واضافت: "نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم، وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد، وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا على المعروض".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذكر أنّ النمو الاقتصادي الأمريكي شهد تباطؤا في الأسابيع الأخيرة، وسط رياح معاكسة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

