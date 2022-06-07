انت الان تتابع خبر أمانة بغداد تحدد موعداً لإكساء 155 طريقاً جديداً في العاصمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
حددت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، موعداً لإكساء 155 طريقاً جديداً في العاصمة، مشيراً إلى أن الطرق المذكورة تم إكساؤها لغرض تبليطها بشكل كامل.
وبيّن، أن "المرحلة الاولى من مشاريع بغداد هي انطلاقة الى جميع بلديات بغداد، لتجميل الشوارع، إضافة إلى التحرك العاجل لتنظيف الشوارع والازقة من الغبار بعد الموجات التي حصلت مؤخراً".
وأضاف: "نعمل على التشجيع لزرع المساحات وتحويلها الى خضراء"، مبيناً أن "نسبة التشجير في شوارع بغداد منحسرة جدا، وباشرنا بحملة كبيرة لزرع الاشجار بمعدل 10 الاف شتلة".
ولفت إلى أن "شكاوى المواطنين ستكون مباشرة من المواطن الى مدراء البلديات، وذلك سيقلل من حجم الفجوة بين المواطن والمسؤول"، مؤكداً وجود "آلاف الشكاوى مقدمة من المواطنين بسبب سوء الخدمات".
ولفت إلى أنه "تم تشكيل خلية ازمة بشأن شح المياه في بغداد، وهذا يحصل بسبب كثرة استحداث الاحياء السكنية، و22 حياً تم استحداثه في العاصمة مؤخرا".
وأوضح، أن "الصيف المقبل لن يشهد أزمة مياه في مناطق العاصمة، وأي مشكلة تحصل ستكون حلولها متوفرة".
وأكد، أن "غرامة تصل الى 5 ملايين دينار، سيتم فرضها بحق كل مَن يقطع شجرة، وهناك أمر قضائي باتخاذ الاجراءات القانونية، ويعتبر هذا نافذاً من تاريخ 18-5".