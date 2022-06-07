أمانة بغداد تحدد موعداً لإكساء 155 طريقاً جديداً في العاصمة

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "155 طريقاً جديداً في العاصمة، سيتم إكساؤها خلال 60 يوماً".

وبيّن، أن "المرحلة الاولى من مشاريع بغداد هي انطلاقة الى جميع بلديات بغداد، لتجميل الشوارع، إضافة إلى التحرك العاجل لتنظيف الشوارع والازقة من الغبار بعد الموجات التي حصلت مؤخراً".



وأضاف: "نعمل على التشجيع لزرع المساحات وتحويلها الى خضراء"، مبيناً أن "نسبة التشجير في شوارع بغداد منحسرة جدا، وباشرنا بحملة كبيرة لزرع الاشجار بمعدل 10 الاف شتلة".

ولفت إلى أن "شكاوى المواطنين ستكون مباشرة من المواطن الى مدراء البلديات، وذلك سيقلل من حجم الفجوة بين المواطن والمسؤول"، مؤكداً وجود "آلاف الشكاوى مقدمة من المواطنين بسبب سوء الخدمات".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل خلية ازمة بشأن شح المياه في بغداد، وهذا يحصل بسبب كثرة استحداث الاحياء السكنية، و22 حياً تم استحداثه في العاصمة مؤخرا".



وأوضح، أن "الصيف المقبل لن يشهد أزمة مياه في مناطق العاصمة، وأي مشكلة تحصل ستكون حلولها متوفرة".