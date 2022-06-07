الموت يفجع 3 مشاهير بالوسط الفني

بغداد - ياسين صفوان - رامي عياش ووليد توفيق وعمر العبداللات مروا بأوقات صعبة هذا الأسبوع بعدما أفجعهم الموت في أقربائهم، ونعى الفنان رامي عياش اليوم والده برسالة حزينة على تويتر، وتلقى مواساة النجوم والجمهور، وكذلك الفنان وليد توفيق الذي تلقى العزاء اليوم في شقيقه الراحل.



وليد توفيق يتلقى العزاء من النجوم بعد وفاة شقيقه

وتلقى اليوم الفنان وليد توفيق العزاء من قبل النجوم وأصدقائه، بعد وفاة شقيقه مؤخراً، ونشر صورة له في العزاء ووجه رسالة قائلاً: "شكرا من قلبي المحب لكل من واسانا في مصابنا الأليم بوفاة أخي ورفيق عمري الغالي فواز .. شكرا لكل من قدم العزاء من الأصدقاء الفنانين والإعلاميين والأحبة الأقارب والأصدقاء وشخصيات المجتمع إن كان في عزاء طرابلس أو بيروت أو عبر الإتصال أو عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام.. لا أراكم الله مكروها فيمن تحبون.. شكرا لكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان وليد توفيق قد نعى شقيقه الراحل برسالة مؤثرة وقال: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا فواز لمحزونون، ولا نقول إلاّ ما يُرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. العزاء يوم الأحد الموافق 5 حزيران في بيروت للرجال والنساء في جامع الخاشقجي قاعة البرغوت من الساعة الخامسة عصرا إلى السابعة والنصف مساء". عمر العبداللات ينعي والده الراحل

ونعى الفنان عمر العبداللات والده بعد وفاته هذا الاسبوع، وقال في تغريدة له على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المرحوم الحاج حسين محمود عبدالرحمن العبداللات"، وتلقى عدة رسائل عزاء ومواساة من النجوم على مواقع التواصل.

النجوم يواسون رامي عياش بعد وفاة والده