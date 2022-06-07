المرور تكشف تفاصيل جديدة بشأن فتح المنطقة الخضراء

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

كشفت مدير المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، فيما أعلنت انه خلال اليومين القادمين سيتم رفع سيطرتين رئيستين لتخفيف حدة الزحام في شوارع العاصمة بغداد.



وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "هناك جدية عالية وتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل باستثناء مربع المنطقة الرئاسية"، مشيرا الى ان "هناك خطة لانشاء 68 جسر مشاة في بغداد".

واضاف انه "خلال اليومين القادمين سيتم رفع سيطرتين رئيستين في منطقتي البياع وحي العامل لتخفيف حدة الزحام في شوارع بغداد"، لافتا الى ان "هناك مشاريع كبيرة لمعالجة الطرق وتبليطها، وهناك ايضا تحرك لرفع 136 سيطرة امنية من شوارع العاصمة بغداد".

وتابع ان "بغداد تشهد زخم مروري كبير، وهي مشكلة ينبغي وضع الحلول لها لمنع تحولها الى ازمة، والعراق يعاني كغيره من الدول من مشكلة الزحامات وواقع الحال يدفع الى وضع حلول آنية واخرى بعيدة الامد"، مبيناً ان "مشروع طريق سريع كرارة سينجز خلال شهر وسيخفف من حدة الزحام، وانجاز مشروع الطريق الحلقي سيساهم ايضا في تخفيف الاختناقات بشكل كبير، ومشروع القطار المعلق سينجز بشكل مراحل بواقع مقطعين بشكل ابتدائي".

واوضح مدير المرور العامة، "سيكون هناك جهد مضاعف لتفعيل الاشارات المرورية في العاصمة بناء على توجهيات رئيس الوزراء، لكن هناك مشكلة تتعلق بتزويد الطاقة الكهربائية وغيرها من المشكلات التي سنعمل على وضع حلول سريعة لها لتفعيل الاشارات المرورية".

وذكر ان "هناك دراسة لتعديل شكل الجزرات الوسيطة بحيث سيتم تقليصها لتعريض الشوارع".