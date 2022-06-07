أمانة بغداد تصدر توضيحاً بشأن غلق مقهى 'الزهاوي'

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أصدرت أمانة بغداد، توضيحاً حول غلق مقهى "الزهاوي".



وقال مكتب الأمين في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "صاحب مقهى الزهاوي قام بتشغيل اغاني لا تليق بالشارع وتراثية المكان وقد قامت البلدية باجراءات التوعية والتثقيف حول مكانة هذا المقهى التراثي".

وأضاف البيان، "الا ان صاحب المقهى اصر على تشغيل الاغاني الهابطة وبصوت مرتفع جدا فكان الاجراء الاصولي بغلق المقهى لحين تقديم تعهد قانوني من قبل صاحب المقهى، بعدم تشغيل مثل هذه الاغاني مستقبلا".

وتابع، "حيث قام صاحب المقهى الان بتقديم طلب قانوني وسيتم فرض عليه غرامة مالية حسب القانون، وبعدها يتم افتتاح المقهى من جديد".