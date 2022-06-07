دجاج بالزبدة والكريمة

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مقادير عمل دجاج بالزبدة
يمكنك تحضير دجاج بالزبدة من خلال ضبط المقادير التالي ذكرها، واتباع طريقة التحضير أدناه.
500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح متوسطة ومغسولة ومصفاة
1 كوب فطر شرائح
3 فصوص ثوم
1 كوب كريمة طبخ
1 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة طحين
½ كوب مرق دجاج
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير
- تبلي صدور الدجاج بالفلفل الأسود
في مقلاة كبيرة على النار بها خليط من الزبدة والزيت ضعي شرائح صدور الدجاج وقلبي وانتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي
اقسمي المقلاة نصفين، النصف الأول به مزيج المشروم والثوم، والنصف الآخر ضعي ملعقة زبدة ثم ملعقة طحين وحركي جيداً حتى يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.
قلبي المشروم والثوم مع الطحين جيداً ثم أضيفي الحليب وقلبي ثم المرق ثم أضيفي الكريمة وقلبي للحصول على خليط متوسط القوام
ضعي شرائح صدور الدجاج وحركي المزيج جيداً حتى تمتزج كل المكونات واتركيه على نار هادئة مدة ربع ساعة
قدمي الدجاج بالزبدة والركيمة مع أرز أبيض وسلطة عربية.