مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

محمد يوسف

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