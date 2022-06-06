موقف برلماني من اساءة الهند للنبي محمد (ص)

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعرب عن استنكارها وادانتها الشديدتين لتخرصات المتحدثة ‏باسم بهاراتيا جاناتا الحزب الحاكم ‏ ‏الهندي والتطاول على الرسول الكريم محمد ‏صلى الله عليه وآله وسلم قبل أيام"، لافتة إلى أن "هذه الاساءات و الأعمال المغرضة ‏والمشينة سيكون لها تداعيات خطيرة وقد تؤدي في حال عدم تطويقها الى عواقب وخيمة لاتحمد عقباها على التعايش السلمي ‏وتزيد من الفتن والتوترات بين أبناء الشعوب".وأضافت، أن "دين الإسلام هو دين سلام وان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله حامل لواء هذا الدين ورسول الله على الناس وإن اي تطاول واساءة موجهة لاي نبي أو دين أو معتقد أمر مرفوض ومدان من قبل كل القوانين الوضعية ولوائح الأمم المتحدة".

وطالبت الحكومة العراقية بـ"أخذ دورها في مواجهة مثل هذه التصرفات واستدعاء السفير الهندي وتسليمه مذكرة احتجاج رفضاً لهذه الاساءة وضرورة احترام العقائد والأديان ومحاسبة من قام بهذه الأعمال المنحرفة ليكون درساً لمن يحاول المساس بالرموز الدينية".

