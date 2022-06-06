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تغيير موعد مباراة الزوراء ونفط الوسط في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-06 | 17:59

تغيير موعد مباراة الزوراء ونفط الوسط في ممتاز الكرة

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اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تغيير موعد مباراة فريقي الزوراء ونفط الوسط في الجولة 35 من الدوري الممتاز.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم قررت تغيير وقت مُباراة فريقي نفط الوسط والزوراء في الجولةِ (35)".

واضاف ان "وقت المباراة تغير من الساعةِ التاسعة وخمس وأربعين دقيقةً إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً في اليوم نفسه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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