انت الان تتابع خبر تغيير موعد مباراة الزوراء ونفط الوسط في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-06 | 17:59
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اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تغيير موعد مباراة فريقي الزوراء ونفط الوسط في الجولة 35 من الدوري الممتاز.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم قررت تغيير وقت مُباراة فريقي نفط الوسط والزوراء في الجولةِ (35)".
واضاف ان "وقت المباراة تغير من الساعةِ التاسعة وخمس وأربعين دقيقةً إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً في اليوم نفسه".
واضاف ان "وقت المباراة تغير من الساعةِ التاسعة وخمس وأربعين دقيقةً إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً في اليوم نفسه".