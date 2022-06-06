تغيير موعد مباراة الزوراء ونفط الوسط في ممتاز الكرة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم قررت تغيير وقت مُباراة فريقي نفط الوسط والزوراء في الجولةِ (35)".

واضاف ان "وقت المباراة تغير من الساعةِ التاسعة وخمس وأربعين دقيقةً إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً في اليوم نفسه".

