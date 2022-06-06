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وفاة شخصين بحادث دهس وفرار الجاني غربي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة شخصين نتيجة حادث دهس على طريق ابو غريب السريع غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما نتيجة حادث دهس على طريق ابو غريب السريع غربي بغداد".

واضاف ان "صاحب المركبة المتسببة بالحادث تمكن من الفرار"، موضحا انه "تم تعميم مواصفات المركبة على السيطرات في محاولة للقبض عليه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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