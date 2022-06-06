انت الان تتابع خبر وفاة شخصين بحادث دهس وفرار الجاني غربي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة شخصين نتيجة حادث دهس على طريق ابو غريب السريع غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما نتيجة حادث دهس على طريق ابو غريب السريع غربي بغداد".
واضاف ان "صاحب المركبة المتسببة بالحادث تمكن من الفرار"، موضحا انه "تم تعميم مواصفات المركبة على السيطرات في محاولة للقبض عليه".
واضاف ان "صاحب المركبة المتسببة بالحادث تمكن من الفرار"، موضحا انه "تم تعميم مواصفات المركبة على السيطرات في محاولة للقبض عليه".