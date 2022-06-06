وفاة شخصين بحادث دهس وفرار الجاني غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما نتيجة حادث دهس على طريق ابو غريب السريع غربي بغداد".

واضاف ان "صاحب المركبة المتسببة بالحادث تمكن من الفرار"، موضحا انه "تم تعميم مواصفات المركبة على السيطرات في محاولة للقبض عليه".

