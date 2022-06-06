بالوثيقة.. توجيه برلماني بالإسراع في إقرار قانون التقاعد والضمان للعمال

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه لجنتي الخدمات والإعمار و العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيتين بإكمال الاجراءات النيابية المتعلقة بمقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وايلائه الاهتمام الكبير، بغية انجازه بالسرعة الممكنة".واشار الزاملي الى ان "هذا القانون يُعد من بين اهم القوانين التي ستسهم في حال تشريعه بشكل كبير بمعالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب، كونه سيكفل لهم كافة الحقوق والامتيازات التقاعدية خلال عملهم في القطاع الخاص اسوةً بموظفي القطاع الحكومي، وبالتالي سيشجع على العمل في القطاع الخاص وتنمية المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي".

ويأتي هذا المقترح وبحسب نص الكتاب المرسل الى اللجنتين، استنادًا الى نص المادة (60/ثانيا ) من دستور جمهورية العراق النافذ.

