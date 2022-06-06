انت الان تتابع خبر مكافحة إرهاب كردستان: انفجار عبوة يوقع مصاباً إيرانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن إصابة معارض إيراني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة، في أربيل.