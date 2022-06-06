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مكافحة إرهاب كردستان: انفجار عبوة يوقع مصاباً إيرانياً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن إصابة معارض إيراني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة، في أربيل.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان انفجرت عبوة لاصقة بسيارة نوع هيونداي توكسون في حي سيطاقان بمدينة اربيل بالقرب من مقر حزب النضال الايراني". وأضاف، أن الانفجار "أدى الى جرح احد الاشخاص ويدعى (اكبر سفر الماس) من شرق كردستان وعضو حزب النضال الايراني المعارض"، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية شرعت بفتح تحقيق في الحادث".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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