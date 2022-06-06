الحلبوسي يبحث مع وزيري خارجية مصر والأردن التحديات الراهنة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وزيرَ خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرَ خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بحضور وزيرِ الخارجية فؤاد حسين".وبحث اللقاء، وفق البيان، "تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتأكيد استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن‬؛ لمواجهة التحديات الراهنة".

وأكد الحلبوسي، "حرصَ العراق على تمتين علاقاته مع البلدين، وتطوير آليات التعاون في المجالات كافة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث".

ونقل الوزيرُ المصري "تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مثلما نقل الوزيرُ الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى رئيس البرلمان العراقي". فيما حمَّل الرئيسُ الوزيرين تحياته إلى الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد الوزيران "موقفَ قيادتهما وحرص بلديهما على تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز موقفه واستعادة مكانته في المنطقة والعالم، فضلاً عن تكوين رؤية موحَّدة لمواجهة التحديات".