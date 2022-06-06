التنسيقي يدعو المالية إلى إرسال مسودة الموازنة.. ويطلق تحذيراً

وقال الإطار في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يجدد وقوفه مع اصحاب الدخل المحدود و الطبقات المحرومة ويدعو مجلس النواب الى مناقشات وايجاد حلول جادة للاسراع بتشريع القوانين اللازمة بما يجيز له وفق الاليات التي بينتها المحكمة الاتحادية خلال مدة حكومة تصريف الامور اليومية".ودعا التنسيقي، وزارة المالية الى "ارسال مسودة الموازنة الاتحادية من اجل الاطلاع عليها والبحث في معالجة كافة المشاكل و استكمال التخصيصات للجميع وليس لفئة دون اخرى".

وحذر الإطار "من محاولات الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية بخصوص نفط كردستان والمجاملة السياسية على حساب قوت الشعب".

