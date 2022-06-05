حديث أمريكي مفاجئ يخص رسوم الواردات الصينية

وقالت رايموندو بحسب شبكة "سي إن إن": "في الواقع، طلب الرئيس منا ومن فريقه تحليلها، لذلك نحن نقوم بذلك". مؤكدة أن القرار النهائي في الأمر يعود إلى بايدن.

ووفقا لها فإن إزالة الرسوم الجمركية المرتفعة على منتجات مثل "السلع المنزلية أو الدراجات قد تكون ذكية"، في حين أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم تحمي العمال الأمريكيين وهي مسألة تتعلق بالأمن القومي.



وتم إدخال الرسوم التجارية على البضائع الصينية من قبل سلف بايدن، دونالد ترامب.