المرور توضح حقيقة صدور قانون جديد يخص الغرامات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تود ان تبين ان ما تناقلته بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور تعليمات وقانون جديد يخص الغرامات وبمبالغ متنوعة فهو غير صحيح".

وأهابت المديرية، بالمواطنين "أن لا يصدقوا هذه الاكاذيب".



وأشارت إلى أنها "تسعى إلى تخفيض مبالغ الغزامات؛ لتخيف العبء الاقتصادي على المواطنين".