تشافي يعقد انتقال 'دي يونج' لمانشستر يونايتد

وارتبط دي يونج في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى "أولد ترافورد" للعمل مع مديره الفني السابق إريك تين هاج، الذي تألق معه في صفوق أياكس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشافي يرفض فكرة رحيل دي يونج، إلا إذا نجح النادي الكتالوني في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.



وأشارت إلى أن سيلفا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، ما يعني أن إدارة السيتيزينز ستطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

يذكر أن مانشستر يونايتد يريد استغلال معاناة برشلونة من أزمة مالية وفشله في عقد صفقات جديدة، لإقناعه بالتخلي عن دي يونج هذا الصيف.