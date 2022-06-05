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تشافي يعقد انتقال 'دي يونج' لمانشستر يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-05 | 11:21

تشافي يعقد انتقال

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الخليج 365 - رياضة
تعقدت صفقة انتقال الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط ، إلى مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وارتبط دي يونج في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى "أولد ترافورد" للعمل مع مديره الفني السابق إريك تين هاج، الذي تألق معه في صفوق أياكس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشافي يرفض فكرة رحيل دي يونج، إلا إذا نجح النادي الكتالوني في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.


وأشارت إلى أن سيلفا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، ما يعني أن إدارة السيتيزينز ستطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

يذكر أن مانشستر يونايتد يريد استغلال معاناة برشلونة من أزمة مالية وفشله في عقد صفقات جديدة، لإقناعه بالتخلي عن دي يونج هذا الصيف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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