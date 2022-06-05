اجتماع نيابي لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ قبل رفعه للتصويت

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اجتمعت اللجنة لمالية النيابية، اليوم الاحد، لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ

