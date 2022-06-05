انت الان تتابع خبر اجتماع نيابي لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ قبل رفعه للتصويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
اجتمعت اللجنة لمالية النيابية، اليوم الاحد، لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية عقدت اليوم اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".
واضافت ان "ذلك جاء قبل رفع القانون للتصويت".
واضافت ان "ذلك جاء قبل رفع القانون للتصويت".