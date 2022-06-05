عروس عربية تضع شرطا يخص أهلها قبل توقيع عقد الزواج يثير ضجة كبيرة (فيديو)

وفي مقطع الفيديو ظهرت العروس وهي تقول لعريسها: "أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب..مندمتش يوم إني اخترتك..بل بالعكس كنت أعظم وأحسن انتصاراتي واختياراتي في الحياة".

وأضافت: "عايزه أطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني..تشيل أهلي في عينك..الصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي وطروقة برده عشان ميزعلش"، في إشارة منها لأخيها حسبما أبان الفيديو.

الكلام بين الأزواج شئ مقدس و سرى مينفعش مخلوق يطلع عليه .

تقريباً حد مفهمها ان الزواج خناقة و عافية. This is a Twitter Status — Mostafa Sadek Gebba (@GebbaSadek) https://twitter.com/GebbaSadek/status/1533167614683398144?ref_src=twsrc%5Etfw

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، فيما أيد البعض ما قالته العروس، ورفضه البعض الآخر.