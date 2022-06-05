الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بكلية التربية في جامعة واسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، اخماد حريق اندلع بكلية التربية في جامعة واسط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة واسط والمغلفة بألواح بالأليكبوند والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".



واضاف ان "فرق الدفاع المدني استفرت جهد فرق الإطفاء وأبعدت خطر انتشار النيران إلى مرافق الكلية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخلاء الطلاب وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وفتحت تحقيقاً بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة".

