خلال يوم.. مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك

وذكرت في بيان إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة.

وأكد البيان مصرع 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين، بينهم طفل من مواليد عام 2017.



وأضاف البيان أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة غورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.