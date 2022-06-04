نائب يدعو رئيس الوزراء لسحب يد مدير صحة نينوى: أشرنا 'شبهات فساد'

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، اننا "طالبنا في عدة مناسبات بمعالجة الوضع الصحي المتردي في نينوى، وقمنا بتأشير مواطن الخلل والفساد المتعلقة بقضايا الفساد المستشري وانعدام المراكز الصحية وشحة الادوية والتي اثرت بشكل مباشر على حياة المواطن وخصوصا من اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ومحدودي الدخل".وأضاف الشمري، أن "جميع تلك المطالبات والمناشدات هي نابعة من المآسي والوضع الصحي المتردي وما زالت صحة المحافظة تعيش حالة من التخبط والتلكؤ بشكل لا يمكن القبول في استمراره دون معالجة حقيقية"، لافتا إلى أن "مدير صحة المحافظة يقف عاجزا في معالجة المشاكل للتصدي الى الملفات المتراكمة في الملف الصحي بنينوى".

وتابع ان "هذا الوضع يجعلنا امام موقف إنساني وأخلاقي وقانوني في مطالبة رئيس الحكومة في سحب يد مدير صحة المحافظة واحالة جميع الملفات المتعلقة بصحة نينوى الى النزاهة والقضاء للتحقيق فيها ومحاسبة جميع المتورطين، كما سيكون لنا وقفة داخل قبة البرلمان لدعم اي خطوات تتخذها الحكومة ووزارة الصحة في إيجاد معالجات حقيقية وسريعة للواقع الصحي في المحافظة".

