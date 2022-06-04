إمتلك رينو 2022 بجرة قلم بدون مقدمة وبدون تأمين

بغداد - ياسين صفوان - تعلن شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق عن اطلاق عروض خاصة لموديلات رينو 2022 بالنقد والاقساط الى الجميع ( المواطنين والموظفين والمتقاعدين والعسكريين الموطنة رواتبهم على المصارف الحكومية (مصرف الرشيد - مصرف الصناعي - مصرف النهرين الإسلامي).



حيث الان يمكنك الحصول على سيارة احلامك بجرة قلم (بدون مقدمة وبدون تأمين) وبقسط شهري يبدأ من 390 الف دينار عراقي فقط للشهر الواحد", وتسلم السيارة مع اللوحات المرورية أو بدونها حسب رغبة الزبون وهناك أيضاً هداية نقدية من ضمن عروض الشركة في البيع بالأقساط.



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