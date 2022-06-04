اخبار العالم / اخبار العراق

بنزيما: كلمات ميسي أسعدتني

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بنزيما: كلمات أسعدتني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-04 | 10:30

بنزيما: كلمات ميسي أسعدتني

306 مشاهدة

أعرب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ، عن سعادته بتصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن جائزة الكرة الذهبية.
وصرح ميسي مؤخرا بأنه"لا توجد شكوك هذا العام حول الكرة الذهبية التي يجب أن تذهب إلى بنزيما"، مشيرا إلى أن "المهاجم الفرنسي قدم موسما رائعا، وكان حاسما للغاية في مشوار فريقه بدوري الأبطال منذ بداية الأدوار الإقصائية".

وقال بنزيما، في تصريحات أبرزتها شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لقد استمعت لكلمات ميسي وجعلتني سعيدا جدا.. سعيد لأنها جاءت من لاعب مثله.. إنها تمنحني دافعا للقيام بالمزيد".

ونجح بنزيما الموسم المنصرم في التتويج بالسوبر الإسباني والليجا، إلى جانب حصد لقب مع ريال مدريد.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية الموسم الماضي، كما أنه أكثر من توج بالجائزة في التاريخ "7 مرات".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا