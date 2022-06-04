بنزيما: كلمات ميسي أسعدتني

وصرح ميسي مؤخرا بأنه"لا توجد شكوك هذا العام حول الكرة الذهبية التي يجب أن تذهب إلى بنزيما"، مشيرا إلى أن "المهاجم الفرنسي قدم موسما رائعا، وكان حاسما للغاية في مشوار فريقه بدوري الأبطال منذ بداية الأدوار الإقصائية".وقال بنزيما، في تصريحات أبرزتها شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لقد استمعت لكلمات ميسي وجعلتني سعيدا جدا.. سعيد لأنها جاءت من لاعب مثله.. إنها تمنحني دافعا للقيام بالمزيد".

ونجح بنزيما الموسم المنصرم في التتويج بالسوبر الإسباني والليجا، إلى جانب حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية الموسم الماضي، كما أنه أكثر من توج بالجائزة في التاريخ "7 مرات".