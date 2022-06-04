زراق فرحان يفجّرها: هؤلاء اللاعبون مصلحتهم فوق الوطن

وقال فرحان في تصريحات متلفزة تابعتها الخليج 365، "نوعية لاعبي الجيل الحالي صعبة للغاية، البعض منهم يُفضّل مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن، لا يتقبل أن يجلس احتياطيًّا في المباراة، وعندما يجلس يبدو ذلك واضحًا على تعابير وجهه، ومنهم مَن يختلق الأزمات إذا لم يشارك أساسيًّا".وأضاف مهاجم المنتخب العراقي السابق: "هناك لاعبون لا يستحقون حتى أن تنصحهم أو تجلس معهم لتهدئة المواقف، (رافضًا الإفصاح عن أسمائهم)، لأنهم يجدون في أنفسهم قيمةً أعلى من المنتخب الوطني، وواجهتُ خلال تجربتي الأخيرة مع المنتخب العديد من هكذا نفسيات لا تستحق ارتداء قميص المنتخب العراقي".

وأمتدح رزاق فرحان، المدرب السابق لمنتخب العراق، عبد الغني شهد، لافتًا إلى أنه يملك كفاءةً فنيةً على مستوى عالٍ، مشيدًا بعمله مع منتخب "أسود الرافدين" في آخر مباراتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

