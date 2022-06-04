بيكيه ينقل شاكيرا للمستشفى بعد واقعة الخيانه لها

أصبحت المغنية الكولومبية، شاكيرا، وصديقها مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت عدداً من التقارير الصحفية الإسبانية عن وجود أزمة عاطفية بينهما.ونشرت مجلة "Hola" تقريرًا ذكرت فيه أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما، إذا نقلت المغنية الكولومبية إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وتواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق بالإضافة إلى والدتها.

وأوضح التقرير أن الأطباء سألوا شاكيرا إذا كانت تحتاج رعاية نفسية أم لا، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وكان موقع "EL PERIÓDICO" الإسباني قد نشر أن شاكيرا أدركت أن خيانة بيكيه لها مجددًا، وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما سويًا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يعلن الثنائي انفصاله قريبًا.



وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا وكانت الأخيرة هي من غنّت الأغنية الرسمية له، ولم يقرر الثنائي الزواج خلال علاقتهما التي دامت 12 عامًا، ونتج عنها طفليهما ميلان وساشا.