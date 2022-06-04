إبطال مفعول ستة صواريخ بمحيط حقول نفطية في نينوى - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "من خلال المسح الميداني لأبطال قوة حماية وإسناد حقول القيارة ومفارز قسم المتفجرات لمحيط حقول القيارة، عثر على ستة صواريخ RBG7 عن طريق جهاز كشف المعادن".

وأضاف أنه "تمت إحاطة المكان بالأشرطة التحذيرية والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها".

