الخارجية الايرانية: أي عمل سياسي ضد إيران سيؤدي إلى تعقيد المفاوضات النووية

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية عن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله إن "لا شك أن أي عمل سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقابل استجابة متناسبة وفعالة وفورية من إيران".وأضاف أن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية المتمثلة في تقديم مشروع قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعارض مع الممارسات الدبلوماسية ومتسرعة وغير بناءة وستؤدي إلى تعقيد عملية التفاوض النووية".

وقبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المُقرر من 6 إلى 10 حزيران الجاري بمقر الوكالة الرئيس في فيينا، أعادت الولايات المتحدة التأكيد على دعمها للأوروبيين في دعم قرار إدانة ضد إيران.



ويحث القرار إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتابع إصدارها، فيما حذرت طهران من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقوض العملية الدبلوماسية الحالية.