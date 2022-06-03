مصرع واصابة عدة اشخاص في حادث قطار بالمانيا

وقالت الشرطة أن "سبب الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم قرب مدينة غارميش-بارتنكيرخن، لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق".

وضافت ان "ثلاث مروحيات وفرق طبية من النمسا المجاورة وانضمت إلى عملية الإنقاذ".

