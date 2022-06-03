انت الان تتابع خبر مصرع واصابة عدة اشخاص في حادث قطار بالمانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة الالمانية، اليوم الجمعة، عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين دون تحديد عددهم، بحادث انحراف قطار عن سكته في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.
وقالت الشرطة أن "سبب الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم قرب مدينة غارميش-بارتنكيرخن، لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق".
وضافت ان "ثلاث مروحيات وفرق طبية من النمسا المجاورة وانضمت إلى عملية الإنقاذ".
وضافت ان "ثلاث مروحيات وفرق طبية من النمسا المجاورة وانضمت إلى عملية الإنقاذ".