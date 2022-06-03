كارثة تضرب الأسماك في الديوانية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن نفوق كميات كبيرة من الأسماك إثر تسمم مياه المصب العام في الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجموعة من المخربين قاموا برمي السموم في عمود المصب العام بين محافظتي الديوانية وواسط ما أدى الى نفوق كميات من الأسماك"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل كوادر بحيرة الدلمج لمنع دخول السموم الى البحيرة لحماية الثروة السمكية من الهلاك".

ودعت الوزارة "قوة حماية بحيرة الدلمج بضرورة تسيير دوريات بشكل مستمر لمتابعة ومراقبة المتسللين والمخربين لمنع حدوث هكذا حالات مستقبلا".